26/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
jaquelline-grohalski-acompanha-partida-do-real-madrid-com-o-namorado,-genilson-farias

Jaquelline Grohalski, está em Madri, na Espanha, onde acompanha neste domingo (26/10) uma partida do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, ao lado do novo namorado, Genilson Farias, empresário de Zé Neto & Cristiano.

A influenciadora, que vem compartilhando momentos da viagem nas redes sociais, mostrou entusiasmo ao assistir de perto a uma das equipes mais prestigiadas do futebol europeu.

Veja as fotos

Divulgação
Genilson e Jaquelline GrohalskiDivulgação
Divulgação/ montagem
Genilson e Jaquelline GrohalskiDivulgação/ montagem
Portal LeoDias/ montagem
Jaquelline Grohalski e o empresário Genilson Farias no evento da Unidos de Padre MiguelPortal LeoDias/ montagem
Foto: Reprodução/Instagram @jaquelline @genilsonfarias
Jaquelline Grohalski e Genilson FariasFoto: Reprodução/Instagram @jaquelline @genilsonfarias

Durante a estadia na capital espanhola, Jaquelline tem aproveitado para visitar pontos turísticos e curtir o clima local. Em suas publicações, aparece sorridente e descontraída, mostrando que está vivendo uma fase de muito sucesso, e adiantou que, em breve, voltará ao Brasil com novidades sobre o Carnaval.

A viagem internacional reforça o bom momento da artista, que segue em destaque nas redes sociais e consolida sua presença no cenário do entretenimento brasileiro.

