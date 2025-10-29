Jaques manda atropelar Ricardo para evitar exposição de crime em “Dona de Mim”

No capítulo de “Dona de Mim” previsto para ir ao ar nesta quarta-feira (29), Jaques (Marcello Novaes) cruzará todos os limites e protagonizará uma tentativa de assassinato contra Ricardo (Marcos Pasquim). O empresário, disposto a apagar rastros de suas armações, orquestrará um atropelamento criminoso para silenciar o ex-parceiro de falcatruas, que ameaça revelar um vídeo explosivo.

Tudo começa quando Ricardo se revolta após ser descartado por Jaques e promete mostrar a Samuel (Juan Paiva) as imagens que incriminam o vilão sabotando o carro de Abel (Tony Ramos). Com medo de ser exposto, Jaques decide agir antes. Fingindo estar abalado com a situação, ele arma um atentado para impedir que o vídeo venha à tona. O plano culmina num atropelamento que deixará Ricardo em estado grave no hospital.

Enquanto isso, Jaques convoca uma nova reunião de acionistas na empresa Boaz, com o pretexto de que a estrutura societária mudou: Leo (Clara Moneke) sai de cena e Filipa (Cláudia Abreu) assume seu lugar. O objetivo de Jaques é aproveitar a nova configuração para tentar retomar o controle da presidência. Porém, o plano sai pela culatra.

Filipa surpreende a todos — especialmente o namorado Samuel — e usa seu voto decisivo para mantê-lo na presidência da empresa. A atitude dela quebra as expectativas de Jaques e solidifica a posição do mocinho no comando.

Com o poder em mãos, Samuel age rapidamente para proteger sua gestão: demite Ricardo, temendo novas sabotagens, sem saber da emboscada que o rival acabara de sofrer.

Nos episódios previstos para irem ao ar a partir desta quarta-feira (29), a tensão tomará conta da trama, com reviravoltas, traições e um atentado que pode mudar os rumos da história. O jogo de poder na Boaz promete esquentar ainda mais — e ninguém está a salvo.