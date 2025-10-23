Jardim do crime: PMDF encontra 53 pés de maconha em condomínio. Vídeo

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu 53 pés de maconha (cannabis) em uma residência no Condomínio Residencial Park, em Vicente Pires (DF), nessa quarta-feira (22/10).

Veja:

O Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), responsável pela operação, também apreendeu 17 frascos de insumos e fertilizantes, uma balança de precisão e um vaporizador para secagem.

Segundo a PMDF, a ação ocorreu após denúncia informando sobre o cultivo da droga no local. As equipes confirmaram o cheiro forte. Com apoio de imagens de drone, flagraram a plantação no imóvel.

De acordo com Polícia Militar, o morador inicialmente negou o cultivo, mas foi detido e encaminhado, junto com os itens apreendidos, à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

A população pode fazer denúncias para a PMDF pelo 190.