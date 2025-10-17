Jardins: bar fechado após mulher ser intoxicada por metanol é reaberto

O Ministrão Bar, localizado na região dos Jardins, na zona sul de São Paulo, foi reaberto, na manhã desta sexta-feira (17/10), após passar mais de duas semanas interditado por suspeita de comercialização de bebida contaminada com metanol. Apesar da reabertura, a Vigilância Sanitária manteve proibida a venda de bebidas destiladas no local.

O bar foi interditado, no dia 30 de setembro, em uma ação conjunta entre as vigilâncias sanitárias municipal e estadual, devido a indícios da venda de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol. O Ministrão é o mesmo bar onde uma mulher relatou ter perdido a visão após consumir três caipirinhas.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), a desinterdição foi realizada após um pedido do estabelecimento e uma nova inspeção sanitária no local. A reabertura aconteceu na manhã desta sexta-feira, e foi confirmada pelo próprio estabelecimento.

Com a proibição da venda de bebidas destiladas mantidas, somente cerveja e vinho estão entre as bebidas alcoólicas com comercialização autorizada no local. Além disso, o Ministrão pode vender alimentos e bebidas não alcoólicas.

“A pedido do estabelecimento e, após nova inspeção sanitária da equipe técnica responsável, a desinterdição foi realizada para venda de outros produtos que não tenham relação com a investigação sobre metanol”, esclareceu a Secretaria da Saúde.

A pasta ainda afirma que laudos periciais são realizados em produtos coletados pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) no local. Os exames são comandados pelo Instituto de Criminalística (IC).

O Metrópoles tentou contato com os representantes legais do Ministrão Bar para mais informações, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.