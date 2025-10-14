Jennifer Aniston abre o jogo sobre adoção: “Queria meu próprio DNA”

Jennifer Aniston voltou a falar abertamente sobre maternidade e contou, de forma sincera, por que nunca quis adotar um filho. Aos 56 anos, a atriz revelou ter enfrentado dificuldades para engravidar e explicou a decisão de maneira direta e honesta.
“Quando as pessoas dizem: ‘Mas você pode adotar’, eu respondo que não quero”, contou ao podcast Armchair Expert. “Eu queria meu próprio DNA em uma pessoinha. Essa sempre foi a única maneira que imaginei, egoísta ou não.”
Durante a conversa, Aniston lembrou que chegou a recorrer à fertilização in vitro, mas afirmou que hoje o tema deixou de ser uma questão em sua vida. “É muito tranquilo. Chega um ponto em que foge completamente do seu controle. Não há mais nada que você possa fazer”, desabafou.
A estrela de Friends enfrentou anos de especulações sobre maternidade, especialmente após o fim de seu casamento de cinco anos com Brad Pitt, em 2005. Na época, foi criticada por supostamente priorizar a carreira. Em 2016, ela chegou a escrever um artigo para o jornal The Huffington Post rebatendo a pressão em torno do tema.