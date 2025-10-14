jennifer-aniston-desabafa-sobre-infertilidade-e-revela-por-que-nunca-quis-adotar

Jennifer Aniston se abriu sobre um sonho que nunca realizou: a maternidade. Em entrevista ao podcast “Armchair Expert”, a atriz de “Friends” contou que é infértil e chegou a recorrer à tratamentos para engravidar. Depois das tentativas frustradas, explicou que decidiu não adotar, pois sempre desejou, de forma “egoísta”, gerar um filho com o seu DNA.

Apesar de se abrir com sinceridade sobre a frustração do sonho não realizado, Jennifer não se aprofundou nos motivos por trás da infertilidade, mas revelou ter passado por tratamentos como a fertilização in vitro. Após as tentativas, contou que aceitou o fato de que não terá filhos: “Chega um ponto em que foge completamente do seu controle”.

A estrela de “The Morning Show” contou que sempre planejou ter filhos, inclusive, em seus últimos relacionamentos. No entanto, abriu mão ao perceber que não tem mais controle sobre a situação: “É algo que você romantiza depois, porque não tem mais controle sobre isso. Simplesmente não estava no plano, seja lá qual fosse o plano”, declarou.

Jennifer afirmou que entendeu que “não havia mais nada que pudesse fazer” e que não engravidaria. Sobre a adoção, explicou que nunca considerou essa possibilidade: “Quando dizem: ‘Mas você pode adotar’, eu respondo que não quero. Eu queria meu próprio DNA em uma pessoinha. Essa sempre foi a única maneira que imaginei, egoísta ou não”.

Jennifer sempre preferiu manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Seu relacionamento mais comentado foi o casamento com Brad Pitt, em 2000, pouco antes do ator se envolver com Angelina Jolie. Na época, surgiram rumores de que o término estaria ligado ao fato da atriz não querer ter filhos, mas ela foi enfática ao afirmar que esse sempre foi seu sonho.