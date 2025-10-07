07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Jennifer Lopez e Ben Affleck têm primeiro encontro público após divórcio em Nova York

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jennifer-lopez-e-ben-affleck-tem-primeiro-encontro-publico-apos-divorcio-em-nova-york

Jennifer Lopez e Ben Affleck se reencontraram pela primeira vez em público desde o divórcio durante a estreia do musical “Kiss of the Spider Woman”, em Nova York, na noite desta segunda-feira (6/10). O ex-casal foi flagrado trocando sorrisos e sussurros no tapete vermelho, em um clima amistoso que surpreendeu fãs e levantou especulações sobre uma possível reaproximação.

Lopez, que estrela o espetáculo, usou um vestido escultural da coleção primavera 2026 de Harris Reed. Affleck, por sua vez, atuou como produtor executivo do filme, produzido pela Artist Equity, empresa que ele criou com Matt Damon.

Leia Também

Veja as fotos

Foto: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images
Jennifer Lopez e Ben AffleckFoto: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images
Reprodução: YouTube
Jennifer LopezReprodução: YouTube
Reprodução
Jennifer Lopez e Ben AffleckReprodução

Durante a apresentação, Lopez agradeceu publicamente a Affleck, afirmando que o filme não teria sido possível sem o apoio dele e da Artist Equity. Ela também compartilhou como o projeto a ajudou a superar momentos difíceis em sua vida pessoal.

O evento marcou o primeiro encontro público do ex-casal após o divórcio, gerando especulações sobre a natureza atual de seu relacionamento. Lopez e Affleck se conheceram em 2002, ficaram noivos em 2003, mas cancelaram o casamento em 2004. Reataram o romance em 2021, casaram-se em 2022 e se separaram em 2024.

O filme “Kiss of the Spider Woman” estreia nos cinemas em 10 de outubro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost