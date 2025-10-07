Jennifer Lopez e Ben Affleck têm primeiro encontro público após divórcio em Nova York

Jennifer Lopez e Ben Affleck se reencontraram pela primeira vez em público desde o divórcio durante a estreia do musical “Kiss of the Spider Woman”, em Nova York, na noite desta segunda-feira (6/10). O ex-casal foi flagrado trocando sorrisos e sussurros no tapete vermelho, em um clima amistoso que surpreendeu fãs e levantou especulações sobre uma possível reaproximação.

Lopez, que estrela o espetáculo, usou um vestido escultural da coleção primavera 2026 de Harris Reed. Affleck, por sua vez, atuou como produtor executivo do filme, produzido pela Artist Equity, empresa que ele criou com Matt Damon.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jennifer Lopez e Ben Affleck Foto: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images Jennifer Lopez Reprodução: YouTube Jennifer Lopez e Ben Affleck Reprodução Voltar

Próximo

Durante a apresentação, Lopez agradeceu publicamente a Affleck, afirmando que o filme não teria sido possível sem o apoio dele e da Artist Equity. Ela também compartilhou como o projeto a ajudou a superar momentos difíceis em sua vida pessoal.

O evento marcou o primeiro encontro público do ex-casal após o divórcio, gerando especulações sobre a natureza atual de seu relacionamento. Lopez e Affleck se conheceram em 2002, ficaram noivos em 2003, mas cancelaram o casamento em 2004. Reataram o romance em 2021, casaram-se em 2022 e se separaram em 2024.

O filme “Kiss of the Spider Woman” estreia nos cinemas em 10 de outubro.