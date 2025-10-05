05/10/2025
Jerry Correia pode deixar a prefeitura de Assis Brasil para disputar vaga na Aleac em 2026

Jerry tem alta aprovação no município e entende que a região precisa de representante na Aleac

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PP), conversou com a reportagem do ContilNet durante a cobertura ao vivo da ExpoFronteira 2025, neste sábado (5). Na ocasião, o político foi questionado sobre suas expectativas para as eleições de 2026.

Nome cotado pela imprensa e por parte da população para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Jerry disse que é possível ser candidato no próximo ano.

“Eu gosto de tratar cada coisa a seu tempo e entendo que minha missão é fazer o melhor pela população de Assis Brasil. Não descarto a possibilidade de ser candidato em 2026, isso é uma coisa que está sendo discutida e conversada com muita seriedade”, afirmou.

Cumprindo seu segundo mandato como prefeito, Jerry tem alta aprovação no município e entende que a região precisa de representante na Aleac.

“Eu entendo que a gente precisa lutar por Assis Brasil e por essa região do Alto Acre onde a gente puder. Na Aleac, principalmente. Se for da vontade de Deus e do povo, estamos prontos para entregar o nosso melhor à população. A minha prioridade é e sempre vai ser essa cidade que precisa de mais investimentos e está na rota do desenvolvimento”, finalizou.

