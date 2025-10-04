04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Jerry defende emancipação econômica da população e projeta ExpoFronteira como evento permanente

Prefeito confirmou que o evento deverá ser realizado anualmente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Em entrevista concedida ao ContilNet, durante a ExpoFronteira, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, falou sobre o cenário político estadual, a importância da união de forças em torno de projetos comuns, e o legado que pretende deixar após oito anos à frente da prefeitura. Ele afirmou que, na política, tudo é possível, inclusive alianças entre antigos adversários, como uma possível união entre Tião Bocalom e Mailza Assis, destacando que “a política é o jogo da articulação”.

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Questionado sobre o principal legado da sua administração, Correia foi enfático ao afirmar que o maior orgulho é ter promovido a emancipação das pessoas por meio da geração de renda, incentivo à produção agrícola e investimentos em educação. “Quando a pessoa tem em sua casa uma renda fixa, ela se torna livre, isso não significa que ela não vai depender dos políticos. Meu sonho é crescer esse movimento da geração de emprego e renda”, afirmou.

Sobre o futuro da ExpoFronteira, o prefeito confirmou que o evento deverá ser realizado anualmente, com apoio de autoridades locais, estaduais e federais, além de grande interesse de representantes do Peru e da Bolívia.

Assista a transmissão ao vivo da ExpoFronteira 2025 pelo canal oficial do ContilNet no YouTube:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost