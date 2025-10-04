Jerry defende emancipação econômica da população e projeta ExpoFronteira como evento permanente

Em entrevista concedida ao ContilNet, durante a ExpoFronteira, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, falou sobre o cenário político estadual, a importância da união de forças em torno de projetos comuns, e o legado que pretende deixar após oito anos à frente da prefeitura. Ele afirmou que, na política, tudo é possível, inclusive alianças entre antigos adversários, como uma possível união entre Tião Bocalom e Mailza Assis, destacando que “a política é o jogo da articulação”.

Questionado sobre o principal legado da sua administração, Correia foi enfático ao afirmar que o maior orgulho é ter promovido a emancipação das pessoas por meio da geração de renda, incentivo à produção agrícola e investimentos em educação. “Quando a pessoa tem em sua casa uma renda fixa, ela se torna livre, isso não significa que ela não vai depender dos políticos. Meu sonho é crescer esse movimento da geração de emprego e renda”, afirmou.

Sobre o futuro da ExpoFronteira, o prefeito confirmou que o evento deverá ser realizado anualmente, com apoio de autoridades locais, estaduais e federais, além de grande interesse de representantes do Peru e da Bolívia.

