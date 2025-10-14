Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”

O modelo e DJ Jesus Luz, ex-namorado da cantora Madonna, teve uma foto íntima vazada nas redes sociais nesta semana, gerando grande repercussão. A imagem, em que ele aparece nu diante de um espelho, faz parte do conteúdo que o artista começou a publicar recentemente em uma plataforma de venda de conteúdo adulto.

A assessoria de imprensa de Jesus confirmou à revista Quem que o material é autêntico e que o vazamento ocorreu de forma indevida.

“As providências jurídicas estão sendo tomadas contra quem compartilhou o conteúdo sem autorização”, afirmou a equipe.

Segundo os representantes do DJ, o acesso às imagens é pago e exclusivo para assinantes. Apesar de estar ciente dos riscos ao ingressar na plataforma, Jesus Luz pretende impedir a circulação gratuita do material na internet.

“O foco dele agora é garantir que suas fotos e vídeos não continuem sendo distribuídos ilegalmente”, explicou a assessoria.

Mesmo com o episódio, o artista não pretende deixar a plataforma. Ele já está trabalhando em novos conteúdos e afirmou que a decisão de investir nesse tipo de material foi motivada por pedidos do público e pela vontade de expressar sua sensualidade de forma autêntica.

“O lucro superou minhas expectativas e isso só foi possível pelo suporte do meu público, que sempre me acompanha”, declarou o modelo.

Fonte: Revista Quem / Portal LeoDias

✍️ Redigido por ContilNet