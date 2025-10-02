02/10/2025
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Jimin confirma retorno do BTS e diz que novo álbum será “especial e significativo”

Escrito por Portal Leo Dias
Jimin aumentou ainda mais a expectativa dos fãs para o retorno do BTS aos palcos. Durante uma transmissão ao vivo realizada em Paris, na França, o cantor compartilhou novidades do novo álbum do grupo e reforçou que o comeback está cada vez mais próximo.

“Já está na hora do BTS fazer um comeback. Estou trabalhando duro no álbum agora e coloquei muito esforço nesse projeto. Para nós, ele está se tornando muito significativo e especial”, disse Jimin, destacando que os longos hiatos ficaram para trás e que vem se dedicando aos treinos e à dieta para o retorno.

O grupo já anunciou novos projetos previstos para março de 2026. De acordo com projeções de um analista da Hyundai Motor Securities, a próxima turnê deve se estender por oito meses, com cerca de 65 apresentações e público estimado em 4 milhões de pessoas.

O comeback marcará a retomada da trajetória do BTS após anos de lançamentos solos. RM, Jin, J-Hope, SUGA, Jimin, V e Jung Kook já cumpriram o alistamento militar obrigatório e, desde então, passaram um período nos Estados Unidos trabalhando no novo álbum.

