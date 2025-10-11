joana-sanz-anuncia-nascimento-do-primeiro-filho-com-daniel-alves

11/10/2025
O primeiro filho de Joana Sanz com o jogador Daniel Alves nasceu. A modelo espanhola confirmou na última sexta-feira (10/10) a chegada do bebê, em publicação no Instagram.

Joana publicou a foto de uma pulseira com uma data gravada, revelando que o bebê nasceu no dia 1º de outubro.

A nova mamãe também fez um desabafo sobre o vazamento da notícia, lamentando que a imprensa tenha divulgado a chegada da criança antes de um anúncio oficial dos pais. Na legenda, ela lamentou a exposição da família, e disse que o casal não vai mais compartilhar nada sobre a criança.

“Esta publicação ficou muito diferente do que eu gostaria de ter feito. Fico triste que façam uma nota de imprensa vazia (porque não sabem de nada) na qual falam sobre o nascimento de um bebê que não foi anunciado por nenhum de seus pais”, escreveu.

O casal havia anunciado a gravidez publicamente no mês de março deste ano, um tempo depois de o jogador Daniel Alves ter sido absolvido por condenação por estupro na Espanha.

“Nem sempre todas as mensagens são bonitas e sempre têm pessoas podres por dentro, quem tem coragem de desejar mal a um bebê. Então decidimos que não vamos publicar absolutamente nada sobre o nosso bebê e faremos o possível para protegê-lo midiaticamente”, acrescentou a modelo.

