Joana Sanz confirma nascimento do 1º filho com Daniel Alves e desabafa após vazamento

A modelo Joana Sanz confirmou, nesta sexta-feira (10/10), o nascimento do 1º filho, fruto da relação com Daniel Alves. O anúncio, que ocorreu após a mídia espanhola noticiar a chegada do bebê ao longo da semana, veio acompanhado de uma reclamação. A mãe da criança lamentou a exposição antes da oficialização por parte dos pais.

Em suas redes sociais, ela compartilhou o desabafo acompanhado da foto de uma pulseira com a data de nascimento gravada, revelando que o bebê nasceu em 1º de outubro: “Esta publicação ficou muito diferente do que eu gostaria de ter feito. Fico triste que façam uma nota de imprensa vazia (porque não sabem de nada) na qual falam sobre o nascimento de um bebê que não foi anunciado por nenhum de seus pais”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/joanasanz Reprodução Instagram/montagem Joana Sanz e Daniel Alves Reprodução / Instagram Família é contra reconciliação de Daniel Alves e Joana Sanz Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz anuncia que está grávida Foto: Reprodução Voltar

Próximo

“Deveriam ter um pouco de tato e pensar que nem sempre as coisas saem bem, que há complicações e muitas outras situações horríveis que talvez não sejam para ter que lidar com a imprensa na porta de casa te parabenizando. Graças a Deus não foi o nosso caso, e ele está saudável, nos enchendo de amor”, continuou Joana.

Em seguida, a companheira da Daniel Alves alfinetou a repercussão midiática sobre o nascimento do herdeiro do casal: “Agradeço de coração as mensagens cheias de carinho e bons desejos, e também aos meios de comunicação que falaram com respeito”. Ela também lamentou os ataques contra a família: “Infelizmente, nem todas as mensagens são bonitas, e sempre há pessoas tão podres por dentro que têm a coragem de desejar o mal a um bebê.

“Por isso, decidimos que não vamos publicar absolutamente nada sobre nosso bebê e faremos tudo o que for possível para protegê-lo da mídia. O que não se vê, não se estraga. Obrigado aos que nos querem bem”, finalizou Joana, que havia oficializado a gravidez no fim de março, quatro dias após a Justiça da Espanha anular a condenação por estupro contra o ex-jogador.