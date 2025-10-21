João Fonseca bate número 33 do mundo e avança no ATP de Basel

Após ser eliminado nas duplas masculinas no ATP de Basel, João Fonseca voltou às quadras na chave simples, nesta terça-feira (21/10), e venceu. O brasileiro bateu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 33 do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 7(8)/6(6) e 6/3).
Na próxima fase, Fonseca enfrentará Jakub Mensik, número 16 do mundo e 7º cabeça de chave do torneio suíço. Na última fase, o tcheco derrotou Bernet por 2 sets a 1 (parciais 7(7)/(1)6, 6(7)/(9)7 e 6/3).
Na última segunda-feira (20/10), João Fonseca atuou ao lado de Rafael Matos nas duplas. No entanto, os brasileiros foram eliminados pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre Hughes Herbert, por 2 sets a 1 (parciais de 6/7, 7/6 e 11/9).