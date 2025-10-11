João Fonseca conhece adversário de estreia no ATP de Bruxelas. Confira

O brasileiro João Fonseca já conhece o adversário na estreia do ATP 250 de Bruxelas. Em sorteio realizado neste sábado (11/10), foi definido que ele vai encarar o holandês Botic van de Zandschulp, número 84 do ranking mundial.

Botic Van de Zandschulp será o adversário de João Fonseca em Bruxelas.

João Fonseca, em ação na Leaver Cup.

Fonseca é o principal tenista brasileiro.

João Fonseca e Botic van de Zandschulp já se enfrentaram em 2024. Em partida da Copa Davis, o tenista do Brasil levou a melhor, vencendo o duelo por 2 sets a 0. Vale lembrar que a disputa foi em piso duro e coberto, assim como será em Bruxelas.

Será a primeira vez de João Fonseca como cabeça de chave em um torneio da ATP. Ele entrou na competição como oitavo melhor ranqueado entre os participantes, aparecendo com um dos favoritos ao título. O evento em Bruxelas acontece entre 13 e 19 de outubro.