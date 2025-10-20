João Fonseca e Rafael Matos são eliminados no ATP 500 da Basileia

Os brasileiros João Fonseca e Rafael Matos se despediram do ATP 500 da Basileia, na Suíça, após uma partida disputadíssima nesta segunda-feira (20/10). A dupla caiu diante dos experientes franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5-7), 7/6 (7-4) e 11/9 no match tiebreak.

Com o resultado, Mahut e Herbert avançaram às quartas de final do torneio e agora aguardam os vencedores do confronto entre Rohan Bopanna (Índia) / Ben Shelton (EUA) e Hugo Nys (Mônaco) / Edouard Roger-Vasselin (França).

Apesar da eliminação nas duplas, João Fonseca segue vivo na chave de simples. O jovem carioca enfrentará Giovanni Mpetshi Perricard, da França, na fase de 16 avos de final do ATP da Basileia.

O torneio é uma das principais competições do circuito europeu de quadra dura e serve de preparação para o ATP Finals, que encerra a temporada do tênis profissional.

Fonte: ATP Tour / Reuters / Basler Zeitung / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet