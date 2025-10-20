20/10/2025
João Fonseca e Rafael Matos são eliminados no ATP 500 da Basileia

Os brasileiros João Fonseca e Rafael Matos estão fora do ATP 500 da Basileia. A dupla caiu nesta segunda-feira (20/10) para os franceses Nicolas Mahut e Pierre Hughes Herbert após derrota por 2 sets a 1 (parciais de 6/7, 7/6 e 11/9).

3 imagensO brasileiro encara o ATP da BasileiaFonseca e Matos foram eliminados da competição.Fechar modal.1 de 3

João Fonseca

Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images2 de 3

O brasileiro encara o ATP da Basileia

Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images3 de 3

Fonseca e Matos foram eliminados da competição.

Jean Catuffe e Emmanuele Ciancaglini/Getty Images for ITF

Com o resultado, Mahut e Herbert avançaram para as quartas de final do torneio suíço e aguardam a dupla vencedora do duelo entre Rohan Bopanna (Índia)/Ben Shelton (Estados Unidos) e Hugo Nys (Mônaco)/Roger-Vasselin (França).

João Fonseca segue no torneio de simples. O carioca joga contra Giovanni Mpetshi Perricard na fase de 16 avos do ATP da Basileia.

