João Fonseca e Rafael Matos são eliminados no ATP 500 da Basileia

Os brasileiros João Fonseca e Rafael Matos estão fora do ATP 500 da Basileia. A dupla caiu nesta segunda-feira (20/10) para os franceses Nicolas Mahut e Pierre Hughes Herbert após derrota por 2 sets a 1 (parciais de 6/7, 7/6 e 11/9).
João Fonseca
O brasileiro encara o ATP da Basileia
Fonseca e Matos foram eliminados da competição.
Com o resultado, Mahut e Herbert avançaram para as quartas de final do torneio suíço e aguardam a dupla vencedora do duelo entre Rohan Bopanna (Índia)/Ben Shelton (Estados Unidos) e Hugo Nys (Mônaco)/Roger-Vasselin (França).
João Fonseca segue no torneio de simples. O carioca joga contra Giovanni Mpetshi Perricard na fase de 16 avos do ATP da Basileia.