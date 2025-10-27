27/10/2025
João Fonseca estreia no Masters de Paris contra Shapovalov. Confira

Após vencer seu primeiro ATP de nível 500, João Fonseca inicia sua campanha no Masters 1000 de Paris enfrentando o canadense Denis Shapovalov, número 24 do mundo, nesta terça-feira (28/10), às 8h10. O horário pode sofrer ajustes conforme a programação do torneio.

O confronto reedita o confronto das quartas do torneio da Basileia, em que Shapovalov desistiu do embate contra Fonseca quando o brasileiro liderava por 4 x 1 no terceiro set.

Fonseca chega à competição francesa embalado pelo título conquistado no ATP 500 da Basileia no domingo (26/10). Ele superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 6/3 e 6/4 para erguer sua maior taça até agora e dar um salto expressivo no ranking, subindo para a 28ª colocação.

Para Fonseca, o momento parece propício: o título da Basileia fez com que entrasse ao seleto grupo de jogadores que alcançaram o top-30 antes dos 20 anos.

