João Fonseca estreia no Masters de Paris contra Shapovalov. Confira

Após vencer seu primeiro ATP de nível 500, João Fonseca inicia sua campanha no Masters 1000 de Paris enfrentando o canadense Denis Shapovalov, número 24 do mundo, nesta terça-feira (28/10), às 8h10. O horário pode sofrer ajustes conforme a programação do torneio.
O confronto reedita o confronto das quartas do torneio da Basileia, em que Shapovalov desistiu do embate contra Fonseca quando o brasileiro liderava por 4 x 1 no terceiro set.
João Fonseca
Carioca de 19 anos foi campeão da competição
Fonseca chega à competição francesa embalado pelo título conquistado no ATP 500 da Basileia no domingo (26/10). Ele superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 6/3 e 6/4 para erguer sua maior taça até agora e dar um salto expressivo no ranking, subindo para a 28ª colocação.
Para Fonseca, o momento parece propício: o título da Basileia fez com que entrasse ao seleto grupo de jogadores que alcançaram o top-30 antes dos 20 anos.