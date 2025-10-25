João Fonseca pode superar grandes nomes do tênis brasileiro. Entenda

Após garantir vaga na final do ATP 500 da Basileia neste sábado (25/10), o brasileiro João Fonseca pode superar nomes importantes do tênis nacional. Atual número 46 do mundo, o carioca de 19 anos alcançará, no mínimo, a 28ª colocação no ranking de tenistas profissionais caso conquiste o torneio suíço.
João Fonseca
O brasileiro disputa o ATP da Basileia
Brasileiro está na decisão da competição
Se conseguir este feito, João Fonseca dará um salto de mais de 20 posições e alcançará o melhor ranking da carreira. Além disso, estará acima de grandes nomes no top-10 histórico do Brasil no quesito como Luiz Mattar, Carlos Kirmayr, Jaime Oncins e Flávio Saretta.
Confira o top-10 histórico do Brasil no ranking da ATP:
- Gustavo Kuerten (1º)
- Thomaz Bellucci (21º)
- Thomaz Koch (24º)
- Fernando Meligeni (25º)
- Luiz Mattar (29º)
- Marcos Hocevar (30º)
- Jaime Oncins (34º)
- Carlos Kirmayr (36º)
- Flávio Saretta (44º)
- João Fonseca (46º)
Vale lembrar que João Fonseca é o primeiro tenistas brasileiro a decidir um campeonato acima do nível 250 desde 2003, quando Gustavo Kuerten, o Guga, disputou a final do Masters 1000 de Indian Wells.
João Fonseca volta à quadra neste domingo (26/10) para decidir o título do ATP 500 da Basileia. O brasileiro encara o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. A partida está marcada para às 11h30 (de Brasília).