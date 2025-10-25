João Fonseca pode superar grandes nomes do tênis brasileiro. Entenda

Após garantir vaga na final do ATP 500 da Basileia neste sábado (25/10), o brasileiro João Fonseca pode superar nomes importantes do tênis nacional. Atual número 46 do mundo, o carioca de 19 anos alcançará, no mínimo, a 28ª colocação no ranking de tenistas profissionais caso conquiste o torneio suíço.

Se conseguir este feito, João Fonseca dará um salto de mais de 20 posições e alcançará o melhor ranking da carreira. Além disso, estará acima de grandes nomes no top-10 histórico do Brasil no quesito como Luiz Mattar, Carlos Kirmayr, Jaime Oncins e Flávio Saretta.

Confira o top-10 histórico do Brasil no ranking da ATP:

Gustavo Kuerten (1º) Thomaz Bellucci (21º) Thomaz Koch (24º) Fernando Meligeni (25º) Luiz Mattar (29º) Marcos Hocevar (30º) Jaime Oncins (34º) Carlos Kirmayr (36º) Flávio Saretta (44º) João Fonseca (46º)

Vale lembrar que João Fonseca é o primeiro tenistas brasileiro a decidir um campeonato acima do nível 250 desde 2003, quando Gustavo Kuerten, o Guga, disputou a final do Masters 1000 de Indian Wells.

João Fonseca volta à quadra neste domingo (26/10) para decidir o título do ATP 500 da Basileia. O brasileiro encara o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. A partida está marcada para às 11h30 (de Brasília).