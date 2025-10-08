08/10/2025
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: "Ela é incrível"
João Fonseca será cabeça de chave pela primeira vez em torneio ATP

João Fonseca atingiu mais um marco histórico na carreira. O tenista de 19 anos será, pela primeira vez, cabeça de chave em um torneio da elite do circuito profissional. O brasileiro foi confirmado como o oitavo pré-classificado do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, após a desistência do francês Frances Tiafoe, número 28 do mundo.

Atual 43º do ranking mundial, Fonseca vive uma ótima fase na primeira temporada completa no circuito principal. Desde que foi eliminado na terceira rodada do US Open, o carioca representou o Brasil na Copa Davis, com duas vitórias sobre a Grécia, e também pontuou na Laver Cup, defendendo o Time Mundo.

Com 21 triunfos e 14 derrotas em torneios ATP, ele já aparece entre os jovens mais promissores do circuito.

Em Bruxelas, Fonseca divide o status de cabeça de chave com nomes de peso como Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime, Jiri Lehecka, Alejandro Davidovich Fokina e Sebastián Báez. O brasileiro ainda aguarda a definição do seu primeiro adversário, mas pode enfrentar tenistas experientes.

Assim como Tiafoe, nomes como Bia Haddad Maia e Elina Svitolina decidiram encerrar a temporada mais cedo para focar na preparação de 2026.

O sorteio do chaveamento será realizado no sábado (11/10), e o ATP 250 de Bruxelas acontece entre os dias 12 e 19 de outubro, na capital belga.

