25/10/2025
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
João Fonseca supera marca de Federer com classificação à final do ATP

Escrito por Metrópoles
joao-fonseca-supera-marca-de-federer-com-classificacao-a-final-do-atp

João Fonseca conquistou a vitória mais importante da carreira neste sábado (25/10). O brasileiro bateu o espanhol Jaume Munar, na semifinal do ATP na Basileia, por 2 sets a 0. O tenista, de 19 anos, com a classificação, superou a marca da lenda do tênis, Roger Federer, e se tornou o quarto mais jovem a ir a uma final do torneio.

Biggest ATP Tour Final of his career 🎉

Joao Fonseca plays a brilliant match as he defeats Jaume Munar 7-6 7-5 to reach the showdown in Switzerland 💪#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/dk0k95em5C

— Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2025

Tanto o brasileiro quanto o suíço conquistaram o feito com 19 anos e 2 meses. No entanto, a diferença de dias fez com que João se tornasse o novo dono da marca. O jovem disputará a decisão de maior peso, até agora, pois, caso vença, somará 500 pontos, aos 1.129 que já detém no ranking.

“Ano incrível, comecei como 130 do mundo e vou para a minha primeira final de ATP 500. Quero manter o ritmo e buscar esse troféu”, comentou o carioca. João conquistou a segunda vaga em uma decisão, em 2025.

No momento, o brasileiro está em 46º no ranking.

Leia também

A final ocorre neste domingo (26/10). João aguarda a definição do duelo entre o francês Ugo Humbert e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, ainda neste sábado.

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados.

