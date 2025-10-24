24/10/2025
João Fonseca vence de virada e se classifica a uma semifinal de ATP 500 pela 1ª vez

João Fonseca está na semifinal do ATP 500 da Basileia. O brasileiro reagiu e buscou a virada diante do canadense Denis Shapovalov nesta sexta-feira (24/10), vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 4/1, até que o adversário desistiu da partida. Com o resultado, o jovem de 19 anos segue vivo na disputa pelo título e alcança a melhor campanha da carreira em torneios deste nível.

Número 46 do mundo, Fonseca entrou em quadra sabendo que teria um desafio duro. Shapovalov, atual 23º do ranking, é ex-top 10 e acumula sete anos de experiência a mais. O brasileiro começou instável, enfrentou dificuldades com o saque no primeiro set e viu o rival abrir vantagem. Mas reagiu com autoridade no segundo, obtendo duas quebras e retomando o controle do jogo.

No terceiro set, João manteve o ritmo e passou a dominar as trocas de bola, forçando erros do canadense, que demonstrava irritação e chegou a reclamar do ritmo entre os saques do adversário. Quando Fonseca vencia por 4 a 1 e tinha o jogo sob controle, Shapovalov decidiu abandonar a partida, sem um motivo aparente informado.

Foi o primeiro duelo entre os dois tenistas no circuito profissional. Com a vitória, o carioca soma agora 33 triunfos e 23 derrotas na carreira, enquanto o canadense contabiliza 231 vitórias e 193 derrotas.

A classificação marca um momento histórico para o tênis brasileiro: esta é a primeira vez que João Fonseca alcança uma semifinal de ATP 500. O resultado também garantirá ao jovem uma melhora no ranking da ATP. Na próxima fase, ele enfrentará o espanhol Jaume Munar, que avançou após o abandono do canadense Félix Auger-Aliassime nas quartas de final.

