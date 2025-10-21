21/10/2025
João Fonseca vence estreia contra atual campeão do ATP 500 da Basileia

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, desbancou o atual campeão do ATP 500 da Basileia, o francês Giovanni Perricard, na estreia da disputa de simples da edição deste ano do torneio. Atual número 46 do mundo, o carioca avançou às oitavas de final com vitória sobre Perricard (33º no ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/3.

O próximo duelo será nesta quarta (22), a partir das 14h (horário de Brasília). O adversário de Fonseca será o tcheco Jakub Mensik (19º no ranking), também de 19 anos. No ano passado, os dois se enfrentaram pela primeira vez nas quartas de final do Next Gen Finals, com vitória de Fonseca 3 sets a 2. Na ocasião, o carioca venceu outros dos jogos e faturou o título.  

João Fonseca deixou a quadra satisfeito com seu desempenho diante de Perricard, conhecido por ser um ótimo sacador.  

“Jogo complicado, difícil, pouco ritmo, adversário é um excelente jogador, difícil de devolver, ler o saque, muito rápido”, analisou o carioca. “Mentalidade hoje foi muito boa. Fui muito bem no tie-break do primeiro set, no segundo quebrei rápido. Foi importante para liquidar o jogo e me manter no serviço. Jogo duro e estou feliz com a vitória”, concluiu.

O triunfo de Fonseca nesta terça (21) ocorreu no dia seguinte à estreia dele na disputa de duplas, ao lado do gaúcho Rafael Matos. A parceria Amarelinha saiu na frente contra os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, mas acabou levando a virada, após uma batalha de 2h06min de partida. A dupla francesa, ex-líder do ranking mundial de duplas, assegurou a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2), 7/6 (6) e 11/9.

Após o ATP da Basileia, Fonseca tem presença confirmada no Masters 1000 de Paris (27 de outubro a 2 de novembro) e no ATP 250 de Atenas (2 a 8 de novembro).

