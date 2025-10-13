João Gilberto: a influência que levou Caetano Veloso para a música

Um dos artistas brasileiros mais influentes desde a década de 60 e considerado internacionalmente um dos melhores compositores do século 20, Caetano Veloso quase não seguiu pela música. Foi graças a João Gilberto, o pai da Bossa Nova, que tudo mudou e, em 11 de dezembro, os brasilienses terão a oportunidade de ver de perto o cantor no Festival Estilo Brasil.

Em 7 de agosto de 1942, em Santo Amaro (BA), nasceu Caetano Emanuel Vianna Telles Veloso, o quinto dos sete filhos de José Telles Veloso, o “Seu Zezinho”, e de Claudionor Viana Telles Veloso, a “Dona Canô”.

Aos 16 anos, ao ouvir na rádio a canção “Chega de Saudade” na voz de Marisa Gata Mansa e, depois, ao conhecer o disco homônimo de João Gilberto, o artista desistiu dos planos de trabalhar com cinema e resolveu se dedicar à música.

Sob a influência de João Gilberto, Caetano começou a carreira interpretando grandes nomes da Bossa Nova. Acrescentando uma melodia pop na direção do ativismo político e da conscientização social, o músico foi um dos fundadores da MPB.

“A música não seria música sem a teimosia de João. Ele foi uma iluminação mística. Nenhum aspecto do mundo que ele sempre tocou tão rente pode ameaçar a grandeza da verdade de sua arte. E isso era sua pessoa. É sua pessoa, em todos os sons gravados em matéria ou na minha memória”, declarou na época do falecimento de João Gilberto, em 2019, aos 88 anos.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital