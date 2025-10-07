João Gomes celebra participação em estreia do Tiny Desk Brasil: “Galera calorosa”

João Gomes foi o primeiro convidado da edição brasileira do programa Tiny Desk Concert, que estreou nesta terça-feira (7/11), no YouTube. O cantor de piseiro conversou com exclusividade com o portal LeoDias, representado pelo repórter Eduardo Reis, e comemorou a experiência.

Fiquei muito feliz. Eu assistia, mas acho que o daqui tem uma coisa diferente, por ser uma galera calorosa. Não existe energia igual, então a galera vai sentir um pouco disso. A gente tentou trazer a nossa música. Estou muito feliz de ter gravado, ainda não vi o resultado, mas nosso coração estava ali.

O artista ainda abriu sua felicidade com o projeto. “Os músicos ficaram sabendo dois dias antes que iriam tocar comigo, mas eu queria trabalhar com eles. Conheci o guitarrista no The Town, vi o jeito diferente de tocar e já deixei o nome dele no ar. Eu estou muito feliz, não consigo explicar. Só agradecer mesmo. A gente ensaiou hoje de manhã e foi diferente”, disse.

Tiny Desk Brasil é uma iniciativa da Anonymous Content Brazil em parceria com o YouTube Brasil. Inicialmente foram confirmadas duas temporadas com cinco episódios cada, lançados semanalmente às terças-feiras, às 11h (horário de Brasília).

As gravações acontecem no ambiente intimista do escritório do Google, em São Paulo, buscando a “organicidade de volumes de vozes e instrumentos”. No primeiro episódio, João se apresentou com uma formação inédita de sete músicos, entre eles Jeovanny Sanfoneiro (sanfona), Michael Pipoquinha (baixo) e Chibatinha (guitarra).