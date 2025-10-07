07/10/2025
Universo POP
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’

João Gomes celebra participação em estreia do Tiny Desk Brasil: “Galera calorosa”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
joao-gomes-celebra-participacao-em-estreia-do-tiny-desk-brasil:-“galera-calorosa”

João Gomes foi o primeiro convidado da edição brasileira do programa Tiny Desk Concert, que estreou nesta terça-feira (7/11), no YouTube. O cantor de piseiro conversou com exclusividade com o portal LeoDias, representado pelo repórter Eduardo Reis, e comemorou a experiência.

Fiquei muito feliz. Eu assistia, mas acho que o daqui tem uma coisa diferente, por ser uma galera calorosa. Não existe energia igual, então a galera vai sentir um pouco disso. A gente tentou trazer a nossa música. Estou muito feliz de ter gravado, ainda não vi o resultado, mas nosso coração estava ali.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/ LeoDias
João Gomes no São João de PetrolinaFoto: Reprodução/ LeoDias
Portal LeoDias
Cantor João Gomes foi indicado ao Grammy LatinoPortal LeoDias
Foto: Divulgação
João Gomes, Dominguinho e MaestrinhoFoto: Divulgação
Reprodução
Reprodução
Divulgação: Deezer
Cantor João GomesDivulgação: Deezer

Leia Também

O artista ainda abriu sua felicidade com o projeto. “Os músicos ficaram sabendo dois dias antes que iriam tocar comigo, mas eu queria trabalhar com eles. Conheci o guitarrista no The Town, vi o jeito diferente de tocar e já deixei o nome dele no ar. Eu estou muito feliz, não consigo explicar. Só agradecer mesmo. A gente ensaiou hoje de manhã e foi diferente”, disse.

Tiny Desk Brasil é uma iniciativa da Anonymous Content Brazil em parceria com o YouTube Brasil. Inicialmente foram confirmadas duas temporadas com cinco episódios cada, lançados semanalmente às terças-feiras, às 11h (horário de Brasília).

As gravações acontecem no ambiente intimista do escritório do Google, em São Paulo, buscando a “organicidade de volumes de vozes e instrumentos”. No primeiro episódio, João se apresentou com uma formação inédita de sete músicos, entre eles Jeovanny Sanfoneiro (sanfona), Michael Pipoquinha (baixo) e Chibatinha (guitarra).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost