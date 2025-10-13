João Gomes chora ao reencontrar professora que o alfabetizou, durante show

João Gomes não conteve a emoção e chorou durante um show beneficente realizado em Petrolina (PE), no último domingo (12/10). O motivo da comoção foi o reencontro com a professora que o alfabetizou, a quem ele fez questão de homenagear no palco — momento que gerou grande repercussão nas redes sociais —.

Com lágrimas nos olhos, o artista se dirigiu à educadora, que estava na plateia. “Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?”, começou dizendo.

João Gomes se emociona ao reencontrar professora
João Gomes se emociona em seu show
João Gomes
João Gomes brilha no "Tiny Desk Brasil"
O cantor João Gomes e a mulher, a influenciadora Ary Mirelle

Logo depois, o cantor relembrou que, após o sucesso de sua primeira música, enviou uma mensagem à professora Verlândia, mesmo achando que ela não se lembraria dele. “Eu digo: obrigado por me ensinar a escrever”, acrescentou o cantor. Dirigindo-se às crianças presentes, João encerrou sua fala com uma mensagem inspiradora.

Hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Queria dizer pra toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. Essa festa tem que acontecer todo ano pra gente se lembrar do lugar de onde a gente é, com muito orgulho e poder falar. E muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer Estados Unidos, Japão, assim como eu conheci, tá bom? Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente não poderia terminar de forma melhor.

O show de João Gomes também teve um importante viés social: a doação de R$ 50 mil ao Hospital Dom Tomás (HDT), uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos mantida pela Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância (APAMI), referência no tratamento oncológico da região.