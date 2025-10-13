13/10/2025
João Gomes chora ao reencontrar professora que o alfabetizou, durante show

João Gomes não conteve a emoção e chorou durante um show beneficente realizado em Petrolina (PE), no último domingo (12/10). O motivo da comoção foi o reencontro com a professora que o alfabetizou, a quem ele fez questão de homenagear no palco — momento que gerou grande repercussão nas redes sociais —.

Com lágrimas nos olhos, o artista se dirigiu à educadora, que estava na plateia. “Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?”, começou dizendo.

Veja as fotos

Reprodução / X: @vinicios_betiol
João Gomes se emociona ao reencontrar professoraReprodução / X: @vinicios_betiol
Reprodução / X: @vinicios_betiol
João Gomes se emociona em seu showReprodução / X: @vinicios_betiol
Foto: Rafael Strabelli/Divulgação
João GomesFoto: Rafael Strabelli/Divulgação
Foto: Portal LeoDias
João Gomes brilha no “Tiny Desk Brasil”Foto: Portal LeoDias
Reprodução/Instagram/@arymirelle
Reprodução/Instagram/@arymirelle
Reprodução/Instagram/@arymirelle
O cantor João Gomes e a mulher, a influenciadora Ary MirelleReprodução/Instagram/@arymirelle

Logo depois, o cantor relembrou que, após o sucesso de sua primeira música, enviou uma mensagem à professora Verlândia, mesmo achando que ela não se lembraria dele. “Eu digo: obrigado por me ensinar a escrever”, acrescentou o cantor. Dirigindo-se às crianças presentes, João encerrou sua fala com uma mensagem inspiradora.

Hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Queria dizer pra toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. Essa festa tem que acontecer todo ano pra gente se lembrar do lugar de onde a gente é, com muito orgulho e poder falar. E muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer Estados Unidos, Japão, assim como eu conheci, tá bom? Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente não poderia terminar de forma melhor.

O show de João Gomes também teve um importante viés social: a doação de R$ 50 mil ao Hospital Dom Tomás (HDT), uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos mantida pela Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância (APAMI), referência no tratamento oncológico da região.

