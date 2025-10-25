25/10/2025
Universo POP
João Gomes convida Kevin O Chris para participar de DVD nos Arcos da Lapa, no Rio

Escrito por Portal Leo Dias
joao-gomes-convida-kevin-o-chris-para-participar-de-dvd-nos-arcos-da-lapa,-no-rio

O DVD de João Gomes especial que será gravado neste domingo (26/10) nos Arcos da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, acaba de ter mais uma presença confirmada: Kevin O Chris. Convidado pelo astro do piseiro, o funkeiro se une à Ivete Sangalo, Zega Pagodinho, MC Cabelinho e Ruan Vaqueirinho no show que promete atrair centenas de milhares de pessoas.

Esta não vai ser a primeira vez que João Gomes e Kevin O Chris dividem um trabalho. Em 2022, os dois lançaram a faixa “Na Primeira Vez”, que compôs o trabalho “Tamborzão” do funkeiro. A gravação do show deve durar mais de 5h e começará às 15h.

Rio de Janeiro prepara operação especial para show gratuito

A partir das 22h de sábado (25/10), o estacionamento será proibido em diversas ruas da Lapa. No domingo (26), o tráfego de veículos estará bloqueado nas ruas Evaristo Veiga, Araújo Porto Alegre, dos Arcos e das Marrecas a partir das 6h, e, a partir do meio-dia, em trechos da Rua do Riachuelo, Av. Mem de Sá, Rua do Passeio e Rua Teixeira de Freitas.

O acesso ao evento deve ser feito preferencialmente por transporte público. O metrô opera das 7h às 23h, com recomendação de uso das estações Carioca (Acesso A) e Cinelândia (restrita a bilhetes pré-adquiridos após 19h). O VLT tem intervalos de 12 minutos a partir das 14h.

Diversas linhas de ônibus serão desviadas: as vindas da Av. Presidente Vargas, Av. Passos e República do Paraguai seguirão por vias alternativas, assim como linhas das regiões do Túnel Martins Sá, Rua do Riachuelo e Zona Sul, que terão novos percursos indicados pela prefeitura.

