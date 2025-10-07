João Gomes é a 1ª atração do Tiny Desk Brasil: veja onde assistir

O forró de João Gomes agora tem lugar garantido em um dos palcos mais intimistas da música: o Tiny Desk Brasil. O cantor é a primeira atração da versão brasileira do famoso programa da NPR e sua apresentação vai ao ar nesta terça-feira (7/10), às 11h, no YouTube.
O diferencial do Tiny Desk está justamente na proximidade, já que os artistas se apresentam em um escritório, sem palco ou grandes produções, como se estivessem tocando na sala de casa.
No Brasil, o espaço foi montado em São Paulo e promete trazer um olhar mais próximo sobre o trabalho de cada artista.
A versão brasileira segue o mesmo formato que se tornou referência mundial. O Tiny Desk já recebeu nomes como Adele, Taylor Swift, Alicia Keys, Billie Eilish, Dua Lipa, e Tyler the Creator, e agora abre espaço para a diversidade da música nacional, incluindo todos os estilos brasileiros.