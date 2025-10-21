João Gomes e Ary Mirelle batizam filhos e renovam votos aos pés do Cristo Redentor

Nesta terça-feira (21/10), o Rio de Janeiro foi cenário de um momento muito especial para a família de João Gomes e Ary Mirelle. O casal celebrou o batizado dos filhos, Jorge, de 1 ano, e Joaquim, de 1 mês, em uma cerimônia íntima aos pés de um dos cenários mais simbólicos do país, o Cristo Redentor.

O batizado, que conduzido por Dom Marcelo, o mesmo sacerdote que oficializou o casamento deles há exatamente um ano, contou com a presença de familiares e amigos próximos.

Os padrinhos e madrinhas foram escolhidos a dedo e são pessoas que fizeram parte da história do casal: Pedro Porto, Jeovanny Gabriel, Anna Vitória e Tainy Porto.

Em um momento cheio de significado, João e Ary ainda aproveitaram a ocasião para reafirmar seus votos matrimoniais, e celebraram com fé esta nova fase da família. Sob o olhar do Cristo e rodeados de bênçãos, o casal comemorou a vida e o amor que os acompanha desde o início da trajetória juntos.