João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

O aguardado Tiny Desk Brasil faz sua estreia nesta terça-feira (7), às 11h, no YouTube, tendo João Gomes como primeiro convidado. A versão nacional do icônico programa de música ao vivo, criado em 2008 pela rádio norte-americana NPR, chega ao país com o objetivo de aproximar o público brasileiro de um dos formatos mais prestigiados da internet.

A gravação do episódio de estreia foi acompanhada pela equipe da Vejinha, que registrou os bastidores do projeto. Assim como a versão original, o cenário reproduz o ambiente intimista de um escritório, com foco em apresentações musicais marcadas pela autenticidade e proximidade com o público. No exterior, nomes como Adele, Coldplay, Dua Lipa, Justin Bieber, Harry Styles e Taylor Swift já passaram pelo Tiny Desk, somando mais de 3,5 bilhões de visualizações. O Brasil também já teve representantes, como Liniker, Seu Jorge e Luiza Brina, na edição americana.

De acordo com Bárbara Teixeira, CEO da Anonymous Content Brazil, produtora responsável pela versão brasileira, o convite para expandir o projeto partiu dos próprios criadores do formato.

“Eles começaram a olhar para a América Latina como o próximo destino. Tive a sorte de receber uma ligação dos colegas dos Estados Unidos perguntando se tínhamos interesse — e aceitei na hora”, contou Bárbara.

O Brasil se torna, assim, o terceiro país no mundo a receber uma edição oficial do Tiny Desk, após o Japão e a Coreia do Sul. A negociação levou dois anos e contou com o YouTube como parceiro na promoção, distribuição e modelo comercial. Estão previstas duas temporadas de cinco episódios ainda em 2025, com patrocínios da Volkswagen do Brasil e da Heineken.

A curadoria das apresentações é resultado da parceria entre a Anonymous Content Brazil, a produtora Amabis e a NPR, com diálogo constante entre as equipes. “É uma troca criativa. Temos o pulso do público local, e eles trazem a experiência de uma redação musical muito qualificada. A gente propõe e eles opinam”, destacou Bárbara.

Além das apresentações, o programa contará com entrevistas exclusivas conduzidas pela jornalista Sarah Oliveira, que serão disponibilizadas sempre às quintas-feiras, ampliando a imersão do público no universo de cada artista.