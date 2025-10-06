João Gomes encanta ao mostrar registro em família e declara: “Faço de tudo por vocês”

João Gomes vive a paternidade em dose dupla, após a chegada do segundo herdeiro, Joaquim, fruto do casamento com a influenciadora Ary Mirelle. Na madrugada desta segunda-feira (06/10), o cantor encantou os seguidores, nas redes sociais, ao compartilhar um registro do momento de descanso da família. O artista ainda afirmou que Ary, Jorge e Joaquim são seu “mundo inteiro e amor mais verdadeiro”.

“São quase 3 da manhã. Nesse travesseiro verde é o meu canto da cama. E é somente nesse canto o mundo inteiro me espera. Meu mundo inteiro o meu amor mais verdadeiro”, iniciou João em uma publicação no Instagram.

O artista ainda refletiu: “A gente não aprende isso na escola e nem com os nossos pais. A gente não ouve falar em canto algum e se ouve mesmo assim não entende. O que eu posso fazer dessa vida por vocês? O quanto eu tenho que ser melhor? Como vou educar vocês?”, escreveu.

João Gomes também se declarou para a esposa e os filhos: “Ou simplesmente… eu amo muito vocês, eu faço de tudo por vocês… eu não vivo sem pensar em vocês”, concluiu.

O cantor oficializou a união com a influenciadora Ary Mirelle em outubro de 2024. Os dois são pais de Jorge, de 1 ano, e completaram a família com a chegada de Joaquim, que nasceu em setembro deste ano.