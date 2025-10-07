07/10/2025
João Gomes reflete sobre sonhos e inspirações na estreia do “Tiny Desk Brasil”

O cantor e compositor pernambucano João Gomes foi a estrela do primeiro episódio da versão brasileira do “Tiny Desk Concerts”, projeto de sucesso criado pela rádio NPR nos Estados Unidos. A apresentação marcou o início da aguardada primeira temporada e contou com uma banda especialmente formada para o formato. Nos bastidores das gravações, João conversou com o portal LeoDias sobre música, sonhos e o papel da arte em nossas vidas.

“Que a gente não deixe as nossas coisas de lado, que a gente valorize a nossa vida. Eu sei que a música tem esse lugar no nosso coração (…) ela comunica, às vezes, o que a nossa boca não consegue falar (…) Por mais que a gente não seja perfeito, antes de virar a página na nossa vida, que a gente não deixe aqueles rascunhos do fazer (…) A gente não pode deixar o nosso sonho morrer. O nosso sonho quando morre, ninguém enterra (…) A pessoa frustrada, às vezes, machuca as pessoas, então acreditemos no nosso sonho, acreditemos em um Deus, que no tempo certo ele vai nos colocar no caminho”, reflete o artista.

Veja as fotos

Divulgação: Deezer
Cantor João GomesDivulgação: Deezer
Foto/Portal LeoDias
João Gomes no Prêmio da Música BrasileiraFoto/Portal LeoDias
João Gomes - Foto: Divulgação
João Gomes – Foto: Divulgação
Reprodução
Reprodução
Instagram
João Gomes e filho, JorgeInstagram

João também compartilha os nomes de artistas que gostaria de ver no “Tiny Desk Brasil”: “Tem dois. Queria muito que o Tarcísio (do Acordeon) viesse, mas que ele não viesse da forma que está acostumado, que viesse da forma que o coração dele pede. O Tarcísio é um cara muito sensível e as pessoas não conhecem esse lado das músicas que ele conhece, o talento, o extremo. E eu também queria que viesse o Luiz Lins, que é um rapper pernambucano, que tem umas canções também muito sensíveis, muito bonitas, que conversa muito bem com a nossa geração, com os nossos novos problemas. Ele canta uma música que chama ‘Eu Tô Bem’. Ele responde na música que está bem, mas não está”.

A banda que acompanha João Gomes na estreia foi pensada exclusivamente para o “Tiny Desk Brasil”, com músicos renomados da cena pernambucana: Jeovanny Sanfoneiro (sanfona), Michael Pipoquinha (baixo), Kainã do Jêje (bateria), Gilú Amaral (percussão), Chibatinha (guitarra), Pedro Porto (violão) e Nilson Sax (flauta e sax).

Lançado pela rádio americana em 2008, o projeto musical recebe estrelas e revelações da música para performances ao vivo e disponibiliza o resultado em sua conta oficial do YouTube. Já passaram por lá tanto nomes consagrados no mainstream, como Taylor Swift, Dua Lipa, Justin Bieber e Adele, e artistas mais nichados ou em ascensão, como Chappell Roan, C. Tangana, Tinashe, Khalid e Jazmine Sullivan.

