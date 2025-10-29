João Gomes relata tensão durante megaoperação no Rio: “Começaram a atirar do nada”

O cantor João Gomes se pronunciou, na noite desta terça-feira (28/10), sobre o susto que passou no Rio de Janeiro após a megaoperação da polícia contra o tráfico de drogas. No domingo (26/10), o sertanejo se apresentou no Arcos da Lapa e falou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre a possibilidade de se mudar para a cidade.

O artista, que é natural de Serrita e criado em Petrolina, ambas em Pernambuco, contou que estava com o assessor, quando se deparou com indivíduos em uma motocicleta agindo de maneira suspeita: “Eu saí no carro e veio uma moto assim. A gente não entendeu por que uma turma estava pedindo para a gente voltar”, iniciou.

“Mas esses caras começaram a atirar do nada, velho. Meu Deus do céu. Que negócio do caramba, velho. Aí os meninos esperaram um pouco lá, porque a gente foi de van. Os meninos esperaram. Então, doido. Que bizarro, velho. Que loucura, velho”, continuou João Gomes, que não especificou em região da cidade estavam, mas acrescentou que a equipe passou por avenidas que estavam desertas.

O sertanejo, de 23 anos, está no Rio de Janeiro com a família desde a gravação de seu novo DVD na Lapa. Nos bastidores, ele falou com o portal sobre o encanto com a cidade e a possibilidade se mudar: “É brincadeira, mas a gente se sente acolhido. Estamos pertinho da Gávea e vemos aquela pedra gigante… entram os guaxinim dentro de casa, o menino amou o quintalzão. A gente trabalha muito, e estamos sempre aqui no Rio para fazer uma televisão, uma coisa…”, explicou. Ele e a esposa, Ary Mirelle, renovaram os votos de casamento e celebraram o batizado dos filhos, Jorge, de 1 ano, e Joaquim, de 1 mês, em uma cerimônia íntima aos pés do Cristo Redentor, há cerca de uma semana.

As forças de segurança realizaram uma megaoperação contra o tráfico de drogas nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. A ação deixou 64 mortos (sendo quatro policiais), 81 presos e resultou na apreensão de mais de 90 fuzis