13/10/2025
Universo POP
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer

João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show

Cantor parou a apresentação para agradecer à educadora e deixou mensagem inspiradora sobre valorização da educação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O cantor João Gomes viveu um momento emocionante na noite deste domingo (12), durante um show beneficente em Petrolina (PE). Em meio à apresentação, o artista foi surpreendido pela presença da professora que o alfabetizou, e não conteve as lágrimas ao relembrar sua infância e o papel decisivo que ela teve em sua formação.

Reprodução/Instagram

Visivelmente emocionado, João interrompeu o show para fazer uma homenagem especial.
“Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?”, disse o cantor, já chorando.

Ele contou ainda que, no início da carreira, fez questão de entrar em contato com ela:
“Quando eu cantei minha primeira música que fez sucesso, eu mandei mensagem pra professora Verlândia e eu acho que ela nem lembrava. Acho que lembrava de mim, mas nunca mais tinha mandado mensagem. Eu digo: obrigado por me ensinar a escrever.”

📹 Veja o vídeo:

Durante o momento, João também deixou uma mensagem inspiradora aos fãs e crianças presentes, destacando a importância da educação e do respeito aos professores.
“Queria dizer para toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. Muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer Estados Unidos, Japão, assim como eu conheci. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje”, declarou.

Fonte: g1 / redes sociais de João Gomes
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost