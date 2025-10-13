João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show

O cantor João Gomes viveu um momento emocionante na noite deste domingo (12), durante um show beneficente em Petrolina (PE). Em meio à apresentação, o artista foi surpreendido pela presença da professora que o alfabetizou, e não conteve as lágrimas ao relembrar sua infância e o papel decisivo que ela teve em sua formação.

Visivelmente emocionado, João interrompeu o show para fazer uma homenagem especial.

“Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?”, disse o cantor, já chorando.

Ele contou ainda que, no início da carreira, fez questão de entrar em contato com ela:

“Quando eu cantei minha primeira música que fez sucesso, eu mandei mensagem pra professora Verlândia e eu acho que ela nem lembrava. Acho que lembrava de mim, mas nunca mais tinha mandado mensagem. Eu digo: obrigado por me ensinar a escrever.”

📹 Veja o vídeo:

🚨FAMOSOS: João Gomes se emociona ao reencontrar, durante um show, a professora que o alfabetizou. pic.twitter.com/TwEG5LDcEx — CHOQUEI (@choquei) October 13, 2025

Durante o momento, João também deixou uma mensagem inspiradora aos fãs e crianças presentes, destacando a importância da educação e do respeito aos professores.

“Queria dizer para toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. Muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer Estados Unidos, Japão, assim como eu conheci. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje”, declarou.

Fonte: g1 / redes sociais de João Gomes

✍️ Redigido por ContilNet