João Lanari Bo lança livro que une a guerra da Ucrânia e o cinema

O professor da Universidade de Brasília (UnB) João Lanari Bo lança o livro Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra neste sábado (10/10), às 16h, em Brasília. A obra utiliza a produção cinematográfica russa e ucraniana para analisar o conflito entre os dois países.
Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia, então sob posse ucraniana. Oito anos depois, uma nova ofensiva culminou na invasão em larga escala do território ucraniano, em 2022. É nesse cenário que o autor propõe um olhar sobre como o cinema traduz tensões políticas, identidades nacionais e a própria ideia de guerra.
Para Lanari, fora das zonas de combate, o cinema também se tornou uma arena de disputa simbólica entre as duas nações.
“Do lado russo, a perspectiva, pelo menos dos cineastas que ficaram na Rússia e apoiam o Putin, é celebrar o heroísmo russo. Do lado ucraniano, a perspectiva é integrar o cinema à resistência contra o invasor”, pontua.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Capa de Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra (2025)
Divulgação2 de 4
Lanari com livro Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra
Divulgação3 de 4
Earth (1930), de Oleksandr Dovzhenko
Divulgação4 de 4
Putin´s Witness (2018), de Vitaly Mansky
Divulgação
Leia também
-
Petro diz que mercenários colombianos são “menosprezados” na Ucrânia
-
Trump: EUA eleva pressão sobre Rússia para encerrar guerra na Ucrânia
-
Rússia: Europa “minou” cessar-fogo na Ucrânia após cúpula Putin-Trump
-
Rússia: mísseis Tomahawk na Ucrânia seriam “espiral séria de escalada”
A coletânea reúne artigos e resenhas sobre cineastas russos e ucranianos que ajudam a compreender o contexto histórico e político da guerra. Para quem considera o tema complexo, o autor garante que as referências históricas foram apresentadas de forma acessível.
Lanari é cauteloso ao apontar um filme que resuma a situação atual, mas ainda assim se arrisca em uma sugestão:
“Se tivesse que escolher seria o documentário Testemunhas de Putin, realizado pelo ucraniano Vitaly Mansky sobre a primeira eleição vencida por Putin, no ano 2000. O filme está proibido na Rússia, pode ser acessado em plataformas de streaming”.
Os curiosos podem, ainda, ler o novo livro em conjunto com Cinema para Russos, Cinema para Soviéticos (2019), obra que aborda o cinema russo desde a Revolução Bolchevique de 1917 até o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990.
A pré-estreia gratuita do livro Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra ocorre neste sábado (10/10), às 16h, no espaço Marcondes & Co Discos, com a presença do autor.
Serviço
Pré-estreia Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra
Local: Marcondes&Co Discos
Horário: às 16h
Local: Marcondes & Co Discos (CLS 116, BL A, Loja 29, Asa Sul)
Entrada gratuita