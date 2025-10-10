10/10/2025
João Lanari Bo lança livro que une a guerra da Ucrânia e o cinema

O professor da Universidade de Brasília (UnB) João Lanari Bo lança o livro Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra neste sábado (10/10), às 16h, em Brasília. A obra utiliza a produção cinematográfica russa e ucraniana para analisar o conflito entre os dois países.

Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia, então sob posse ucraniana. Oito anos depois, uma nova ofensiva culminou na invasão em larga escala do território ucraniano, em 2022. É nesse cenário que o autor propõe um olhar sobre como o cinema traduz tensões políticas, identidades nacionais e a própria ideia de guerra.

Para Lanari, fora das zonas de combate, o cinema também se tornou uma arena de disputa simbólica entre as duas nações.

“Do lado russo, a perspectiva, pelo menos dos cineastas que ficaram na Rússia e apoiam o Putin, é celebrar o heroísmo russo. Do lado ucraniano, a perspectiva é integrar o cinema à resistência contra o invasor”, pontua.

Lanari com livro Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra
Earth (1930), de Oleksandr Dovzhenko
Putin´s Witness (2018), de Vitaly Mansky

Capa de Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra (2025)

Divulgação2 de 4

Lanari com livro Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra

Divulgação3 de 4

Earth (1930), de Oleksandr Dovzhenko

Divulgação4 de 4

Putin´s Witness (2018), de Vitaly Mansky

Divulgação

A coletânea reúne artigos e resenhas sobre cineastas russos e ucranianos que ajudam a compreender o contexto histórico e político da guerra. Para quem considera o tema complexo, o autor garante que as referências históricas foram apresentadas de forma acessível.

Lanari é cauteloso ao apontar um filme que resuma a situação atual, mas ainda assim se arrisca em uma sugestão:

“Se tivesse que escolher seria o documentário Testemunhas de Putin, realizado pelo ucraniano Vitaly Mansky sobre a primeira eleição vencida por Putin, no ano 2000. O filme está proibido na Rússia, pode ser acessado em plataformas de streaming”.

Os curiosos podem, ainda, ler o novo livro em conjunto com Cinema para Russos, Cinema para Soviéticos (2019), obra que aborda o cinema russo desde a Revolução Bolchevique de 1917 até o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990.

A pré-estreia gratuita do livro Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra ocorre neste sábado (10/10), às 16h, no espaço Marcondes & Co Discos, com a presença do autor.

Serviço

Pré-estreia Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempo de Guerra
Local: Marcondes&Co Discos
Horário: às 16h
Local: Marcondes & Co Discos (CLS 116, BL A, Loja 29, Asa Sul)
Entrada gratuita

