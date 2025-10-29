João Liberato estreia no “Domingo Espetacular” com reality sobre sua nova fase de vida

João Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, vai estrear em grande estilo na TV brasileira. Ele será o protagonista de um quadro especial dentro do “Domingo Espetacular”, da Record, que vai mostrar sua mudança dos Estados Unidos de volta ao Brasil — em uma espécie de reality documental sobre essa nova fase.

A estreia marca não apenas a volta de João ao país onde seu pai construiu uma carreira sólida na televisão, mas também sua própria estreia como figura pública em um projeto profissional. O quadro deve mostrar bastidores da mudança, questões familiares, bastidores emocionais e os planos do jovem para o futuro.

A equipe do “Domingo Espetacular” já está com viagem marcada para Orlando, onde João vive atualmente com a família. As gravações começam em meados de novembro e vão mostrar desde o empacotamento até os últimos momentos dele nos EUA. Além disso, o programa aproveitará a ida aos Estados Unidos para entrevistar brasileiros famosos que vivem por lá.

A ideia do quadro é mostrar João como ele é: um jovem em transição, lidando com o legado do pai, as escolhas da vida adulta e os próximos passos. Também estão previstas reportagens especiais com sua participação, abordando temas variados que conectam o público jovem e familiar.

A estreia do quadro com João Liberato está prevista para as próximas semanas. A proposta é ir além do entretenimento, revelando também o lado humano por trás do sobrenome que marcou gerações na TV brasileira.