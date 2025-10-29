João Liberato estreia no “Domingo Espetacular” com reality sobre sua nova fase de vida

29/10/2025
João Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, vai estrear em grande estilo na TV brasileira. Ele será o protagonista de um quadro especial dentro do “Domingo Espetacular”, da Record, que vai mostrar sua mudança dos Estados Unidos de volta ao Brasil — em uma espécie de reality documental sobre essa nova fase.

A estreia marca não apenas a volta de João ao país onde seu pai construiu uma carreira sólida na televisão, mas também sua própria estreia como figura pública em um projeto profissional. O quadro deve mostrar bastidores da mudança, questões familiares, bastidores emocionais e os planos do jovem para o futuro.

A equipe do “Domingo Espetacular” já está com viagem marcada para Orlando, onde João vive atualmente com a família. As gravações começam em meados de novembro e vão mostrar desde o empacotamento até os últimos momentos dele nos EUA. Além disso, o programa aproveitará a ida aos Estados Unidos para entrevistar brasileiros famosos que vivem por lá.

A ideia do quadro é mostrar João como ele é: um jovem em transição, lidando com o legado do pai, as escolhas da vida adulta e os próximos passos. Também estão previstas reportagens especiais com sua participação, abordando temas variados que conectam o público jovem e familiar.

A estreia do quadro com João Liberato está prevista para as próximas semanas. A proposta é ir além do entretenimento, revelando também o lado humano por trás do sobrenome que marcou gerações na TV brasileira.

