João Silva celebra raro momento com Faustão e se declara ao pai

João Silva usou as redes sociais neste domingo (19/10) para homenagear o pai, Faustão. O jovem apresentador publicou uma série de fotos ao lado dos familiares e celebrou o raro momento.
Na legenda, o filho de Faustão escreveu: “Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”. Confira!
A publicação rapidamente chamou atenção dos fãs, que lotaram os comentários com mensagens carinhosas. “Que lindo! Você tem razão, a família é tudo depois de Deus”, escreveu uma seguidora.
João Silva e Faustão com a família
“Lindos”, elogiou outra. “Sua família é muito linda, João, parabéns”, acrescentou uma terceira admiradora.