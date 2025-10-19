19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

João Silva compartilha momentos com Faustão, mãe e irmãos: “Família é tudo”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
joao-silva-compartilha-momentos-com-faustao,-mae-e-irmaos:-“familia-e-tudo”

Neste domingo (19/10), João Silva usou as redes sociais para fazer uma homenagem emocionante à família. O apresentador publicou uma sequência de fotos em que aparece com o pai, Faustão, a mãe, Luciana Cardoso, e os irmãos Rodrigo e Lara — filhos de outros relacionamentos do comunicador.

Na legenda, João resumiu o sentimento com uma frase carregada de afeto: “Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram
João Silva com a mãe, os irmãos e o paiFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
João Silva com a mãeFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
João Silva com os irmãosFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
João Silva com a mãe, os irmãos e o paiFoto: Reprodução/Instagram

Leia Também

A publicação rapidamente chamou atenção dos fãs, que lotaram os comentários com mensagens carinhosas. “Que lindo! Você tem razão, a família é tudo depois de Deus”, escreveu uma seguidora. “Lindos”, elogiou outra. “Sua família é muito linda, João, parabéns”, acrescentou uma terceira admiradora.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost