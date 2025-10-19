João Silva compartilha momentos com Faustão, mãe e irmãos: “Família é tudo”

Neste domingo (19/10), João Silva usou as redes sociais para fazer uma homenagem emocionante à família. O apresentador publicou uma sequência de fotos em que aparece com o pai, Faustão, a mãe, Luciana Cardoso, e os irmãos Rodrigo e Lara — filhos de outros relacionamentos do comunicador.

Na legenda, João resumiu o sentimento com uma frase carregada de afeto: “Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia João Silva com a mãe, os irmãos e o pai Foto: Reprodução/Instagram João Silva com a mãe Foto: Reprodução/Instagram João Silva com os irmãos Foto: Reprodução/Instagram João Silva com a mãe, os irmãos e o pai Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

A publicação rapidamente chamou atenção dos fãs, que lotaram os comentários com mensagens carinhosas. “Que lindo! Você tem razão, a família é tudo depois de Deus”, escreveu uma seguidora. “Lindos”, elogiou outra. “Sua família é muito linda, João, parabéns”, acrescentou uma terceira admiradora.