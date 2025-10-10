João Silva critica médico que comentou saúde de Faustão: “Quis aparecer”

João Silva não fugiu de nenhum assunto ao participar do podcast “Festa da Firma”, comandado por Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará. O filho de Faustão abriu o coração sobre a fase atual da vida e aproveitou para criticar a postura de um médico que, segundo ele, comentou o estado de saúde do pai sem ter informações concretas.

“Quis aparecer, quis fazer graça”, disparou João. “Como é que um médico vai fazer um comentário do que ele não sabe e com as responsabilidades da profissão que ele tem?”, ele afirmou que o profissional comentou publicamente sobre o quadro clínico do apresentador sem ter informações precisas.

Durante a conversa, João também contou que o pai vem reagindo bem após o transplante de coração. “A recuperação está indo muito bem. O tempo estava passando e não sabia se estava piorando, se estava melhorando. E pela primeira vez eu tive a certeza que ele tá só melhorando”, revelou.

João também falou sobre a própria transformação após a cirurgia bariátrica e a busca por uma rotina mais equilibrada. “A verdade é que eu fui um p*ta vagabundo. Eu não tava fazendo p*rra nenhuma. Mas, hoje, eu tô treinando três vezes por semana e quero já aumentar para quatro. Acho que se a gente não cuidar da saúde hoje, lá na frente a gente paga o preço”, disse.

Mesmo reconhecendo os privilégios de ser filho de um dos maiores apresentadores do país, João deixou claro que quer trilhar seu próprio caminho. “Acho que sim, [sou nepo baby], porque realmente eu tive muita abertura de portas e privilégios por ser filho. Mas eu não tenho essa ambição de ser famoso, de ser superstar. Eu quero ser um atleta de alta performance na televisão. Quero que o executivo diga assim: ‘bota o João que o João resolve’. Entrega audiência e faturamento”, afirmou.