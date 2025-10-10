10/10/2025
Universo POP
João Silva diz que médico quis “aparecer” ao falar da saúde de Faustão

Escrito por Metrópoles
joao-silva-diz-que-medico-quis-“aparecer”-ao-falar-da-saude-de-faustao

O apresentador João Silva, filho de Faustão, abriu o coração e falou, entre outras coisas, sobre o atual estado de saúde do famoso, que passou por dois novos transplantes em agosto. O atual contratado do SBT também desabafou e criticou a postura de um médico que, segundo ele, falou sobre o pai mesmo sem ter conhecimento do caso.

Leia também

“Fazer graça”

Em entrevista ao podcast Festa da Firma, João Silva se mostrou indignado com declarações públicas feitas por um médico que, de acordo com ele, não tinha informações concretas sobre o estado de saúde do pai. “Quis aparecer, quis fazer graça”, sacramentou o artista.

Para ele, o profissional se pronunciou de forma irresponsável ao comentar sobre o caso de Faustão. Vale lembrar que, recentemente, o ex-apresentador da Globo passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. “Como é que um médico fala sobre algo que não sabe, ainda mais com a responsabilidade que a função exige?”, questionou.

João Silva aproveitou a oportunidade para atualizar o quadro de saúde de Fausto Silva e garantiu que o famoso está melhorando. “A recuperação está indo muito bem. Pelo que ele passou, ele é muito guerreiro. Uma força que é descomunal. Uma força de saúde mental, uma força de saúde física, de lutar pela vida, e hoje a rampa tá assim, de melhora”, afirmou.

“O tempo estava passando e não sabia se estava piorando, se estava melhorando. E pela primeira vez eu tive a certeza que ele tá só melhorando”, completou o apresentador.

Privilégios

Na mesma entrevista, João Silva reconheceu os privilégios por ser filho de um dos maiores apresentadores do país, mas deixou claro que quer construir seu próprio caminho e legado na televisão.

“Realmente eu tive muita abertura de portas e privilégios por ser filho. Mas eu não tenho essa ambição de ser famoso, de ser superstar. Eu quero ser um atleta de alta performance na televisão. Quero que o executivo diga assim: ‘bota o João que o João resolve’. Entrega audiência e faturamento”, concluiu.

 

