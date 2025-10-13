João Silva e Isabela Kherlakian se pronunciam após término. Leia

João Silva e Isabela Kherlakian colocaram um ponto final no namoro após quatro meses. O fim da relação do apresentador foi anunciado nesta segunda-feira (13/10), após quatro meses de um relacionamento discreto.

À imprensa, a equipe do filho de Faustão compartilhou um comunicado afirmando que o término ocorreu de maneira respeitosa e sem intrigas. A influenciadora também comentou na noite desta segunda (13), sobre o fim do relacionamento.

João Silva e Isabella Kherlakian foram a um casamento em Trancoso, na Bahia

João Silva está namorando com a influenciadora Isabella Kherlakian

O apresentador João Silva

João Silva posta foto ousada e aos beijos e com a nova namorada

Confira:

“João Silva e Isabela Kherlakian não estão mais juntos. O relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa, após uma história muito bonita e verdadeira. O carinho e o respeito permanecem e João segue torcendo pelo sucesso de Isa”

O casal anunciou o namoro em meados de junho, mas se conheciam há vários anos, através de amigos em comum. O relacionamento foi oficializado com fotos publicadas nas redes sociais em viagens e dates românticos na Bahia e no interior paulista.

A relação ocorreu perto da estreia do Programa do João, atração comandada por João Silva no SBT. Em entrevista ao apresentador Flávio Ricco, o filho de Faustão já havia se declarado à antiga amada.

“Tô namorando, tô feliz da vida. Acho que é um momento importante e que as coisas casam quando é para ser. Casa muito com o momento, por acaso quando eu tô mudando de emissora, focado em outro projeto, eu tô namorando”, compartilhou o apresentador.

Ex de João Silva se pronuncia

À revista Quem, Isabela Kherlakian confirmou o fim do relacionamento com o João Silva, que confirmou que foi uma escolha conjunta e sem desentendimentos.

“Foi uma decisão conjunta sim. Nossos estilos de vida e hábitos são muito diferentes…. E também por eu ter 27 e ele 21, estamos em momentos diferentes da vida, foi basicamente isso. Nada de demais hahahaha. Continuamos amigos e se respeitando”, afirmou.