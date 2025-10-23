23/10/2025
João Vicente admite ter trocado DMs com Gracyanne Barbosa: “Realmente aconteceu”

Escrito por Portal Leo Dias
joao-vicente-admite-ter-trocado-dms-com-gracyanne-barbosa:-“realmente-aconteceu”

O ator João Vicente de Castro admitiu pela primeira vez que realmente trocou mensagens com Gracyanne Barbosa pelo Instagram, conforme prints revelados por Leo Dias no “Melhor da Tarde” na semana passada. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (23/10) no canal “Porta dos Fundos”, o galã comentou sobre o assunto.

“Realmente aconteceu um negócio chato, e todo mundo viu. Chato pra caramba, especialmente porque, para mim, é triste ser envolvido em polêmica. Qualquer polêmica, para mim, é chata. […] Quando é uma questão de foro íntimo, é muito pior”, disse o ator.

Veja as fotos

Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro
Gracyanne Barbosa e João Vicente de CastroReprodução/Instagram/@graoficial e @joaovicente27
Reprodução TV Globo
Gracyanne BarbosaReprodução TV Globo
Reprodução/Instagram e TV Globo
Os rumores de romance entre os famosos seguem repercutindo ao longo do dia.Reprodução/Instagram e TV Globo
Foto: Reprodução/Instagram @graoficial @joaovicente27
Gracyanne Barbosa e João Vicente de CastroFoto: Reprodução/Instagram @graoficial @joaovicente27
Foto: Reprodução/Instagram @graoficial @joaovicente27
Gracyanne Barbosa e João Vicente de CastroFoto: Reprodução/Instagram @graoficial @joaovicente27

João ainda comentou sobre atos impulsivos que ocorrem quando se está envolvido com outra pessoa: “Quando você está com tesão, a última coisa que quer é que olhem para você, né? A gente sente tesão, a gente transa. É isso, acontece”, afirmou.

Relembre o caso:

Após o portal LeoDias divulgar, com exclusividade, na quinta-feira passada (16/10), que Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro estariam namorando, ambos negaram a informação. Porém, áudios vieram à tona em que a musa fitness confirma um affair com o ator e o elogia, dizendo que aprendeu muito com ele.

No entanto, João Vicente negou o envolvimento, afirmou que nunca a beijou e disse que é Gracyanne quem está mentindo, garantindo ter se encontrado com ela apenas duas vezes. O jornalista Leo Dias, então, revelou prints exclusivos em que o artista e a bailarina trocavam mensagens picantes.

Diante da repercussão, Gracyanne voltou atrás e declarou que o “João” citado no áudio não era João Vicente, mas outra pessoa. Uma semana depois, o ator admitiu que realmente conversou com a bailarina.

