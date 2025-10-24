João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

O ator João Vicente de Castro se pronunciou pela primeira vez sobre o vazamento das conversas íntimas que manteve com Gracyanne Barbosa. Durante participação no podcast Não Importa, apresentado por Gregorio Duvivier, ele classificou o episódio como “chato e triste”, e lamentou a exposição de sua intimidade.

“Realmente aconteceu um negócio chato, e todo mundo viu. Chato para caramba. É triste ser envolvido em polêmica, qualquer uma”, desabafou o artista.

João Vicente afirmou ainda que divulgar conversas privadas sem consentimento é crime e reforçou a importância de preservar a privacidade nas relações pessoais. “Quando você está com tesão, a última coisa que você quer é ser visto. Coisas faladas em foro íntimo, ficam em foro íntimo”, declarou.

Tentou minimizar o constrangimento

Em tom mais leve, o ator fez um comentário bem-humorado sobre o episódio: “Atire a primeira pedra quem nunca fez um amorzinho safado na DM. Eu mesmo já fiz alguns chats… A vida é essa, vida que segue, aconteceu, é chato.”

Críticas e preconceito

João Vicente também rebateu comentários sobre sua aparência em comparação ao corpo musculoso de Gracyanne. “Isso mostra o preconceito social nos comentários. Tipo: ‘Nossa, como é que pode ele com ela?’. Por que não poderia? Eu poderia ter ficado com ela, namorado, sem problema nenhum”, afirmou.

Segundo ele, a reação do público expôs o julgamento estético ainda presente na sociedade. “Muitas dessas pessoas levantam a pauta do respeito ao corpo, e desrespeitam uma pessoa por uma escolha dela. Falar mal baseado no corpo deveria ser errado”, completou.

Relembre o caso

As mensagens entre João Vicente e Gracyanne viralizaram nas redes sociais após o vazamento de prints em que o ator fazia elogios explícitos ao físico da influenciadora. Em um dos trechos, ele escreveu:

“Foi tomar banho? Deixa eu ver sua barriga, tenho muito tesão nela, contraindo as veias. P*ta que pariu, você é muito gostosa.”

Ambos negaram qualquer envolvimento amoroso e não comentaram novamente o caso até agora.

Fonte: Podcast Não Importa / Revista Quem

✍️ Redigido por ContilNet