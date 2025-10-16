João Vicente nega relação com Gracyanne: “Nunca nem nos beijamos”

João Vicente Castro ligou para o titular deste portal de notícias para esclarecer alguns pontos na história com Gracyanne Barbosa, sobretudo, que eles não tiveram uma relação de intimidade.

Desde que se conheceram, houve sim uma relação de admiração e que acha ela “uma queridíssima”, informou ele, negando que tenham se beijado.

O assunto reverberou por meio do portal LeoDias após fonte ligadas diretamente à musa fitness afirmarem que o ator de “Vale Tudo” e ela estão se conhecendo mais intimamente, mas tudo não passa de amizade.

João Vicente garantiu em conversa por telefone que tive três situações com a ex de Belo, mas nada que considere algo íntimo, como uma ficada. Ele, inclusive, está conhecendo uma outra mulher no momento.