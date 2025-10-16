16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes

João Vicente nega relação com Gracyanne: “Nunca nem nos beijamos”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

João Vicente Castro ligou para o titular deste portal de notícias para esclarecer alguns pontos na história com Gracyanne Barbosa, sobretudo, que eles não tiveram uma relação de intimidade.

Desde que se conheceram, houve sim uma relação de admiração e que acha ela “uma queridíssima”, informou ele, negando que tenham se beijado.

O assunto reverberou por meio do portal LeoDias após fonte ligadas diretamente à musa fitness afirmarem que o ator de “Vale Tudo” e ela estão se conhecendo mais intimamente, mas tudo não passa de amizade.

João Vicente garantiu em conversa por telefone que tive três situações com a ex de Belo, mas nada que considere algo íntimo, como uma ficada. Ele, inclusive, está conhecendo uma outra mulher no momento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost