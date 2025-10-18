18/10/2025
Joelma abre o coração e revela bastidor de novo hit musical: “Não gostei no começo”

Joelma abre o coração e revela bastidor de novo hit musical: "Não gostei no começo"

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (17/10), Joelma conversou com a repórter Stefanny Loredo do portal LeoDias sobre a gravação de seu novo DVD, o sucesso do EP recém-lançado e os bastidores da faixa “Mesma pessoa”, que já está entre as mais tocadas nas plataformas digitais.

“Essa música entrou nos cinco minutos do segundo tempo”, contou a cantora. “O EP já estáva fechado quando o compositor, Maraiá, mostrou a canção. No começo, eu não gostei muito da letra. Ele disse: ‘posso dar um jeito’. Quando ele refez, eu falei: ‘Agora ninguém segura!”, revelou.

Joelma conta que o sucesso da faixa vem da identificação do público. “Eu acho que todo mundo já passou por isso. Quem nunca acreditou em alguém e se decepcionou? A música fala disso, de seguir em frente quando percebe que a pessoa não mudou. É sobre se libertar”, explicou a cantora, que ainda deu uma palhinha no refrão durante a entrevista.

A escolha de Brasília para a gravação do DVD não foi por acaso. A capital, segundo a cantora, tem um papel importante na história de sua carreira. “Brasília ficou marcada como um dos maiores públicos que já tive. Não tinha como não ser aqui. Eu precisava retribuir esse carinho”, afirmou.

Segundo a cantora, a ideia do show surgiu de forma rápida e intensa. “Foi tudo muito corrido, coisa de duas semanas. A estrutura veio de outros projetos que a gente estava fazendo, como o clipe, a COP30 e a ideia de Brasília ser a capital mundial do brega. Quando vimos tudo acontecendo, dissemos: ‘tem que virar DVD’, contou ela.

