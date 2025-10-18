joelma-anuncia-novo-projeto-gospel-para-2026:-“minha-melhor-fase”

Joelma grava neste sábado (18/10) em Brasília mais uma etapa do DVD Isto É Calypso, que promete quebrar todos os recordes da carreira da cantora. Ao Metrópoles, porém, a diva da música paraense confirmou que este não será o único projeto planejado para os próximos meses.

Vivendo sua “melhor fase”, em todos os sentidos, a cantora revelou em entrevista que irá atender aos pedidos dos fãs e retribuir o sucesso dentro e fora da vida profissional em uma nova proposta voltada para a fé.

“[Os fãs] estão me cobrando um projeto gospel. E eu tenho algo em mente que eu quero colocar em prática, em assim, uns três meses”, conta. “É importante para todo mundo, porque existe um vazio no coração do ser humano que nada, nem ninguém nesse planeta, pode eliminar”, afirma Joelma.

“É uma coisa pessoal. Não existe Igreja, não existe pregação, não existe pastor que consiga mudar isso. É uma coisa entre a pessoa e Deus”, deixa claro a cantora.

Os momentos de fé inclusive já fazem parte do repertório da cantora. Já há alguns anos, a voz que marcou a banda Calypso separa trechos de suas apresentações para conversar com a plateia e “espalhar a palavra”. Nas redes sociais, como de costume, há aqueles que se incomodam com a “interrupção” na programação musical.

“Mas eu não tô preocupada com isso não, entendeu?”, rebateu. “Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Ele não se importa com a minha oração, com meu louvor, da minha dedicação. Ele não precisa de mim”, declarou.

Isto É Calypso Tour Brasília

Prestes a completar 20 anos de um dos seus maiores projetos da carreira, o Banda Calypso pelo Brasil – que vendeu mais de 2 milhões de cópias –, Joelma bolta a Brasília para uma apresentação na Granja do Torto que promete chegar à altura das outras grandes apresentações da cantora neste ano: o festival The Town e o Amazônia Live.

Joelma

Joelma

Joelma posa de look jeans e cabelos soltos

Joelma arrancou microfone da mão de fã durante show

Joelma foi a estrela do show de abertura da Supercopa Rei

Joelma

Com uma superprodução tecnológica, um balé grandioso de 38 bailarinos e mais de três horas de performance, o show promete ser um marco na carreira de Joelma, que, conforme contou em entrevista ao Metrópoles, está vivendo a sua “melhor fase”.

“(O The Town e o Amazônia Live) foram dois projetos lindos e grandiosos, e agora chegou o momento. Eu faço isso a minha vida toda, só que tem gente que só chegou para ver agora. Na vida a gente não tem que impor nada. A gente precisa conquistar. E agora foi o momento em que consegui mostrar o que eu sempre fiz na minha vida e as pessoas que nunca me viram estão parando para ver.”

“Eu acho que eu tô na minha melhor fase de tudo! Da saúde, da minha vida pessoal, da minha vida familiar, da minha vida espiritual. Isso faz toda a diferença. E vou colocar tudo isso nesse projeto!”, comemora Joelma.