06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega

Gravado em locais icônicos como o Forte do Presépio e a Casa das Onze Janelas, o videoclipe mostra Joelma acompanhada de dançarinos em trajes típicos

A cantora Joelma lançou uma música em parceria com o Ministério do Turismo para celebrar o título de Capital Mundial do Brega, concedido a Belém pela ONU Turismo em junho de 2025. Divulgada no Dia Mundial da Música (1º de outubro), a canção exalta a cultura paraense com versos como “o mundo inteiro é brega e Belém é a Capital” e afirma que “o brega é nossa arte oficial”.

canção exalta a cultura paraense com versos como “o mundo inteiro é brega e Belém é a Capital” e afirma que “o brega é nossa arte oficial”/Foto: Reprodução

Gravado em locais icônicos como o Forte do Presépio e a Casa das Onze Janelas, o videoclipe mostra Joelma acompanhada de dançarinos em trajes típicos, celebrando o estilo musical que é símbolo do Pará. A artista também faz referência ao tradicional mercado do Ver-O-Peso, reforçando que “chique é ser brega no meio da braça”, em um tributo à identidade e ao orgulho cultural da região.
Confira o vídeo:

Últimas Notícias

