Jogador de basquete teme pena de morte por tráfico de drogas. Entenda

Preso desde maio deste ano por tráfico internacional de drogas, Jarred Shaw corre o risco de ser condenado à prisão perpétua ou até receber pena de morte na Indonésia. O jogador americano foi flagrado na entrada do prédio que morava ao receber uma encomenda com mais de 130 gomas de cannabis, importado de forma ilegal.

Ao jornal inglês The Guardian, Shaw se defendeu e declarou que a droga seria utilizada para fins medicinais.

“Uso a cannabis para fins medicinais. Tenho uma doença inflamatória chamada doença de Crohn, que é incurável. Não há medicamento além da cannabis que pare minha dor de estômago”, disse o jogador.

Na Indonésia, as medidas do governo são muito criteriosas para o uso de substâncias consideradas ilícitas e o uso ilegal pode incorrer em penas graves. Fora da temporada do basquete no país, o jogador criou o hábito de passar férias e períodos de intertemporada na Tailândia, onde essas regras são mais flexíveis. Shaw teria importado a droga do país.

O jogador, considerado um dos maiores expoentes do esporte na Indonésia, teme a possível punição que pode receber pelo crime.

” Tem gente me dizendo que vou passar o resto da vida na prisão por conta de balas comestíveis. Nunca passei por uma situação como essa. Os dois primeiros meses detidos foram os piores momentos da minha vida. Me sentia desamparado e sozinho, não queria levantar”, lamentou.