23/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Jogador deixa herança de R$ 29 milhões ao filho após morrer afogado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jogador-deixa-heranca-de-r$-29-milhoes-ao-filho-apos-morrer-afogado

George Baldock, lateral-direito que morreu em outubro de 2024, um dia antes do aniversário de 1 ano do filho, Brody, deixou uma fortuna de R$ 29,5 milhões ao herdeiro. O jogador faleceu aos 31 anos, afogado em uma piscina em Atenas, na Grécia.

O valor será administrado pela noiva do atleta, Annabel Dignam. Decisão judicial determinou que o dinheiro deverá ser usado para “uso e benefício do menor Brody Baldock até que ele complete 18 anos”.

De acordo com os documentos, Baldock deixou um total de 5.781.399 milhões de libras (R$ 41,7 milhões) em bens. No entanto,  após o pagamento de dívidas, o patrimônio foi reduzido para £4.091.003 (cerca de R$ 29,5 milhões).

O inquérito afirma que não havia drogas ou álcool no organismo do atleta grego nascido na Inglaterra e a morte foi classificada como acidental. Ele viajaria para o Reino Unido no dia seguinte ao acidente, para comemorar o aniversário do filho.

Leia também

Baldock se transferiu para o Panathinakios para a disputa da temporada 2024/25, mas defendeu o clube por apenas quatro jogos. Ele fez boa parte da carreira no Sheffield United, da Inglaterra, por onde fez 205 partidas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost