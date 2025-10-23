Jogador deixa herança de R$ 29 milhões ao filho após morrer afogado

George Baldock, lateral-direito que morreu em outubro de 2024, um dia antes do aniversário de 1 ano do filho, Brody, deixou uma fortuna de R$ 29,5 milhões ao herdeiro. O jogador faleceu aos 31 anos, afogado em uma piscina em Atenas, na Grécia.

O valor será administrado pela noiva do atleta, Annabel Dignam. Decisão judicial determinou que o dinheiro deverá ser usado para “uso e benefício do menor Brody Baldock até que ele complete 18 anos”.

De acordo com os documentos, Baldock deixou um total de 5.781.399 milhões de libras (R$ 41,7 milhões) em bens. No entanto, após o pagamento de dívidas, o patrimônio foi reduzido para £4.091.003 (cerca de R$ 29,5 milhões).

O inquérito afirma que não havia drogas ou álcool no organismo do atleta grego nascido na Inglaterra e a morte foi classificada como acidental. Ele viajaria para o Reino Unido no dia seguinte ao acidente, para comemorar o aniversário do filho.

Leia também

Baldock se transferiu para o Panathinakios para a disputa da temporada 2024/25, mas defendeu o clube por apenas quatro jogos. Ele fez boa parte da carreira no Sheffield United, da Inglaterra, por onde fez 205 partidas.