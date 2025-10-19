Jogador do Flamengo é flagrado em balada antes de jogo contra o Verdão

19/10/2025
Escrito por Metrópoles
Wallace Yan, do Flamengo, foi flagrado em uma balada no Rio de Janeiro às 3h da manhã, às vésperas da partida contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam neste domingo (19/10) pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente o líder e vice-líder da competição. A partida é tratada como uma “final antecipada” do torneio. O jogador não foi relacionado para a partida contra o Verdão.

Após a repercussão, o jogador se defendeu nas redes sociais e disse manter o seu compromisso com o Flamengo:

“Seguindo em compromisso e amor com o Flamengo, estou aqui sempre pra dar o meu melhor pelo Flamengo e pelos meus companheiros. Então estou com a cabeça boa e preparado pra fazer a nação toda feliz ajudando de alguma forma”, declarou.

Sei que ia ter minha folga hoje, então eu estou tranquilo sobre tudo!! Eu sempre vou dar a resposta dentro de campo”, afirmou Wallace.

